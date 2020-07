Niente rinvio, oggi è il tax day. Partite Iva e commercialisti all’attacco del governo giallofucsia (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 lug – oggi è il tax day, alla faccia della crisi economica scatenata dal lockdown. Con il mancato rinvio delle scadenze fiscali, il governo giallofucsia rischia di mettere in ginocchio le imprese già fiaccate dalla crisi di liquidità innescata dal coronavirus. A lanciare l’allarme è Confcommercio: “Con la crisi di fatturato e liquidità in atto il governo dovrebbe prorogare le scadenze“. Dal canto suo, il ministero dell’Economia però conferma la linea dura: con un rinvio si sarebbe rischiato un “grande ingorgo fiscale” a settembre, si giustifica il viceministro dem Antonio Misiani. Misiani: “Spostare i versamenti a settembre creerebbe un ingorgo fiscale” “Strumentalizzare ... Leggi su ilprimatonazionale

matteosalvinimi : Ritardi da terzo mondo nella cassa integrazione, niente soldi alle imprese, niente rinvio delle tasse, ma com'è che… - matteosalvinimi : niente soldi alle imprese, niente rinvio delle tasse e in più si permettono di prendere in giro chi fa impresa e no… - AlexCocco69 : RT @matteosalvinimi: niente soldi alle imprese, niente rinvio delle tasse e in più si permettono di prendere in giro chi fa impresa e non c… - EsthelleP : RT @IlPrimatoN: Nonostante la crisi economica il governo Conte fa scattare il tax day. Mef contro le partite Iva: 'Non stanno peggio degli… - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Nonostante la crisi economica il governo Conte fa scattare il tax day. Mef contro le partite Iva: 'Non stanno peggio degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente rinvio Niente rinvio, oggi è il tax day. Partite Iva e commercialisti all’attacco del governo giallofucsia Il Primato Nazionale Tasse, dall'Irpef alle partite Iva: da oggi al via la maratona fiscale. Ecco le scadenze

Niente nuovi rinvii, scatta oggi la maratona per le scadenze fiscali. Gli appuntamenti già stabiliti, infatti, si sono accavallati a quelli rinviati a causa dell'emergenza dettata dal Coronavirus. Nei ...

Tasse, niente proroga oltre il 20 luglio. Cosa si deve versare entro fine mese

Arriva il no del Mef. Niente proroga oltre il 20 luglio dei versamenti delle imposte per imprese e partite Iva. Con un rinvio si rischierebbe un "grande ingorgo fiscale" a settembre, spiega il vicemin ...

Niente nuovi rinvii, scatta oggi la maratona per le scadenze fiscali. Gli appuntamenti già stabiliti, infatti, si sono accavallati a quelli rinviati a causa dell'emergenza dettata dal Coronavirus. Nei ...Arriva il no del Mef. Niente proroga oltre il 20 luglio dei versamenti delle imposte per imprese e partite Iva. Con un rinvio si rischierebbe un "grande ingorgo fiscale" a settembre, spiega il vicemin ...