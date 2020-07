Niente Pallone d’Oro nel 2020: France Football annulla l’assegnazione causa Covid-19 (Di lunedì 20 luglio 2020) Chi vincerà il Pallone d’Oro nel 2020? La risposta ve la possiamo dare oggi, lunedì 20 luglio: nessuno. A sorpresa e per la prima volta nella storia dal 1956, anno di istituzione di uno dei premi più importanti nel panorama calcistico, France Football ha deciso di non assegnare il Pallone d’Oro nell’anno 2020. La cerimonia è stata annullata a causa della mancanza di condizioni di giudizio eque, derivanti dall’emergenza Covid-19, da poter soddisfare i classici parametri utilizzati per la votazione. Niente Messi contro Ronaldo, Niente outsider di rilievo: discorso rinviato al 2021. À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. ... Leggi su sportface

MaciTiozzo : RT @GiorgiaCenni9: Niente pallone d’ oro 2020 - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Niente Pallone d'Oro 2020: tutte le motivazioni della decisione di France Football - sportface2016 : Niente #BallonDor nel 2020 | #FranceFootball annulla l'assegnazione - GiuseppeA_7 : RT @giacomocorsetti: Quest'anno niente Pallone d'Oro. È la prima volta dal 1956. @francefootball - TuttoMercatoWeb : Niente Pallone d'Oro 2020: tutte le motivazioni della decisione di France Football -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Pallone Niente Pallone d'Oro nel 2020: non sarà assegnato Calcio e Finanza Stagione falsata, niente Pallone d'Oro 2020

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato. Lo fa sapere la rivista 'France Football', che lo assegna ogni anno tramite votazione, spiegando in una nota sul proprio sito che la ...

Niente Pallone d’Oro nel 2020: non sarà assegnato

Niente Pallone d’Oro nel 2020: France Football ha infatti annunciato che, vista l’emergenza Coronavirus, non sarà assegnato per l’edizione in corso. “A circostanze eccezionali corrispondono ...

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato. Lo fa sapere la rivista 'France Football', che lo assegna ogni anno tramite votazione, spiegando in una nota sul proprio sito che la ...Niente Pallone d’Oro nel 2020: France Football ha infatti annunciato che, vista l’emergenza Coronavirus, non sarà assegnato per l’edizione in corso. “A circostanze eccezionali corrispondono ...