Niente Pallone d’Oro nel 2020: arrivata la decisione di France Football (Di lunedì 20 luglio 2020) L’edizione 2020 del Pallone d’Oro è stata annullata: al suo posto verrà scelto un Dream Team da 180 giurati Una stagione unica, suo malgrado, che sarà senza dubbio ricordata negli annali del calcio. Tra lo stop ai campionati e la ripresa estiva dei tornei, il 2020 ha aggiunto un nuovo, inedito, episodio alla storia di questo sport e non solo. Ed è per questa ragione che France Football ha deciso di non assegnare quest’anno l’ambitissimo Pallone d’Oro. Attraverso un comunicato stampa de L’Equipe, al cui gruppo editoriale appartiene anche France Football, il caporedattore Pascal Ferré ha così motivato la decisione: “Per la prima volta dal 1956, il ... Leggi su zon

ilPostSport : Nel 2020 niente Pallone d'Oro. Lionel Messi e Megan Rapinoe rimarranno detentori dei premi fino al 2021 - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? ? Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato ? - infoitsport : Niente Pallone d'Oro 2020, le reazioni. Ricci (Gazzetta): 'Decisione discutibile' - infoitsport : Niente Pallone d'Oro 2020, le reazioni. Vaciago (Tuttosport): 'Non assegnarlo è una fesseria' - infoitsport : Niente Pallone d'Oro 2020, il Barcellona: 'Comprendiamo, ma tutti sanno chi è il migliore' -