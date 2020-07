Niente pallone d’oro, il Barcellona sui social: “Tanto tutti sanno chi è il migliore” (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo la notizia della mancata assegnazione del pallone d’oro 2020 a causa della pandemia da Coronavirus, il Barcellona, ha postato su twitter un’immagine che ritrae Lionel Messi insieme ad una didascalia significativa: “Tanto tutti sanno chi è il migliore”. We understand. Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020 FOTO: Twitter Barcellona L'articolo Niente pallone d’oro, il Barcellona sui social: “Tanto tutti sanno chi è il migliore” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

