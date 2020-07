Nidificazioni di tartaruga marina, il Wwf Calabria: “Sono già numeri da record” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Con quello di ieri, 19 luglio, salgono a dieci i nidi di tartaruga marina Caretta caretta monitorati dai volontari del WWF lungo la fascia ionica della Calabria, quella dove ogni anno si registra la maggior parte delle Nidificazioni del rettile marino nella nostra regione. – spiega il Wwf Calabria in un comunicato – A partire dalla prima, accertata, deposizione del 23 giugno a Guardavalle (CZ), in altre otto occasioni i volontari dell’ Organizzazione Aggregata WWF Vibo Valentia-Vallata dello Stilaro guidati dalla biologa Jasmine De Marco e quelli delle O.A. WWF Crotone e Catanzaro coordinati dal biologo Silvio Cimbalo, hanno scoperto, o controllato dopo segnalazione di pescatori, privati cittadini, Capitanerie di Porto o altre associazioni (da ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Nidificazioni tartaruga

anteprima24.it

Una Caretta caretta è risalita di notte sulla spiaggia di Recommone a Massa Lubrense in piena Area Marina Protetta di Punta Campanella. Poi è ritornata in mare valutando non idoneo l'arenile per la ni ...Una Caretta caretta è risalita di notte sulla spiaggia di Recommone a Massa Lubrense in piena Area Marina Protetta di Punta Campanella. Poi è ritornata in mare valutando non idoneo l'arenile per la ni ...