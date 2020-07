Nicklaus rivela: "Io e mia moglie abbiamo avuto il Coronavirus. Ora stiamo bene" (Di lunedì 20 luglio 2020) NEW YORK, STATI UNITI D'AMERICA, - "Una forte tosse e mal di gola. Per quattro volte sono risultato positivo al test del tampone. Ho avuto il Covid-19 e con me anche mia moglie" . Lo ha rivelato Jack ... Leggi su corrieredellosport

