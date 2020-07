Nicki Minaj è incinta: lo annuncia con delle foto e l'esuberanza che la contraddistingue (Di lunedì 20 luglio 2020) Nicki Minaj è incinta. Lo ha annunciato lei stessa con una serie di foto postate sul suo account Instagram, nelle quali mostra fiera il pancione. Negli scatti la rapper indossa parrucche colorate e bikini eccentrici, su uno dei quali è possibile notare un ciuccio per neonato. Visualizza questo post su Instagram#Preggers 💛Un post condiviso da Barbie (@NickiMinaj) in data: 20 Lug 2020 alle ore 7:21 PDTDa tempo circolava la notizia di una sua presunta gravidanza. Voci alimentate dalla stessa rapper, che in un’intervista aveva dichiarato di avere voglie e soffrire di nausee mattutine. Prima di mostrarsi in foto, ha atteso che il pancione fosse ben visibile. “Amore. Matrimonio. ... Leggi su huffingtonpost

mtvitalia : Nicki Minaj sarà presto mamma ???? - CrescenzoFilo : RT @ahoy_boy98: Il futuro del pop e il futuro del rap sono salvi, grazie Katy Perry e Nicki Minaj ?? - bananabuffay : ma in che senso nicki minaj incinta???? che succede???? dov'è bugo?????? - whatabovtlove : anche nicki minaj incinta incredibile - ahoy_boy98 : Il futuro del pop e il futuro del rap sono salvi, grazie Katy Perry e Nicki Minaj ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Nicki Minaj Nicki Minaj è incinta: la rapper lo ha confermato con delle foto con il pancione MTV.IT Nicki Minaj è incinta: lo annuncia con delle foto e l'esuberanza che la contraddistingue

Negli scatti la rapper indossa parrucche colorate e bikini eccentrici, su uno dei quali è possibile notare un ciuccio per neonato Nicki Minaj è incinta. Lo ha annunciato lei stessa con una serie di ...

Nicki Minaj è incinta (e lo annuncia con questa foto del pancione)

Ché le voci di una gravidanza seguivano da tempo la regina degli eccessi. «Incinta», si è limitata a scrivere Nicki Minaj nel primo dei tre post dedicati alla maternità. «Amore. Matrimonio. Attesa di ...

Negli scatti la rapper indossa parrucche colorate e bikini eccentrici, su uno dei quali è possibile notare un ciuccio per neonato Nicki Minaj è incinta. Lo ha annunciato lei stessa con una serie di ...Ché le voci di una gravidanza seguivano da tempo la regina degli eccessi. «Incinta», si è limitata a scrivere Nicki Minaj nel primo dei tre post dedicati alla maternità. «Amore. Matrimonio. Attesa di ...