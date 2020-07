Nicki Minaj incinta, l’annuncio su Instagram: “Traboccante di eccitazione e gratitudine” (Di lunedì 20 luglio 2020) Con tre post pubblicati sul proprio account Instagram, la rapper Nicki Minaj ha annunciato di essere incinta. Dopo essersi sposata lo scorso 21 ottobre con Kenneth Petty, suo fidanzato da un anno e sua conoscenza da prima che giungesse la fama, un altro momento importantissimo nella vita della rapper nata in Trinidad e Tobago. Love. Marriage. Baby carriage. Overflowing with excitement & gratitude. Thank you all for the well wishes. ? Sono queste le parole pubblicate a commento del terzo post (la cui foto è a corredo del pezzo – di seguito invece gli altri due post). Parole di una Minaj all’apice della propria felicità: “L’amore. Il matrimonio. La gravidanza. Traboccante di eccitazione e gratitudine. Grazie a tutti per gli ... Leggi su nonsolo.tv

mtvitalia : Nicki Minaj sarà presto mamma ???? - mmmakeba : Ho appeno letto che il marito di Nicki Minaj stato arrestato per omicidio colposo nel 2002 e condannato a una pena… - selinrauhl : Nicki Minaj e Katy Perry entrambe incinta la sentite la potenza? - boredskywalker : RT @obrienbase: ho letto che nicki minaj è incinta e io sono ancora ferma a starships we’re meant to fly hands up and touch the sky che è s… - blackspiton : fermate il gioco in che senso nicki minaj è incinta -

Ultime Notizie dalla rete : Nicki Minaj Nicki Minaj è incinta: la rapper lo ha confermato con delle foto con il pancione MTV.IT Nicki Minaj incinta: arriva la conferma via social – Foto

Nicki Minaj è incinta. E’ la rapper statunitense a confermarlo mostrandosi su Instagram con il pancione. E’ sposata con Kenneth Petty. Le congratulazioni di colleghi e star Nicki Minaj è incinta. La ...

Nicki Minaj a 37 anni è incinta del suo primo figlio: la foto del pancione

Tre foto da Maria Antonietta pop per annunciare al mondo la sua prima gravidanza Nicki Minaj, 37 anni, rivela di essere incinta del suo primo figlio mentre condivide un'immagine del suo pancione (anzi ...

Nicki Minaj è incinta. E’ la rapper statunitense a confermarlo mostrandosi su Instagram con il pancione. E’ sposata con Kenneth Petty. Le congratulazioni di colleghi e star Nicki Minaj è incinta. La ...Tre foto da Maria Antonietta pop per annunciare al mondo la sua prima gravidanza Nicki Minaj, 37 anni, rivela di essere incinta del suo primo figlio mentre condivide un'immagine del suo pancione (anzi ...