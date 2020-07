Nicki Minaj è incinta, l'annuncio con foto su Instagram (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 luglio 2020 " Dopo i tanti rumors circolati, adesso è arrivata la conferma: la rapper americana Nicki Minaj ha confermato di essere in dolce attesa. Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya ... Leggi su quotidiano

Roma, 20 luglio 2020 – Dopo i tanti rumors circolati, adesso è arrivata la conferma: la rapper americana Nicki Minaj ha confermato di essere in dolce attesa. Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Mar ...L'annuncio della gravidanza di Nicki Minaj invece è stato dato via social dalla rapper via social, con un'immagine che non ha proprio niente della discrezione con cui Timberlake ha custodito la ...