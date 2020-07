Nicki Minaj è incinta, l'annuncio, col pancione, su Instagram (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma, 20 luglio 2020 " Dopo i tanti rumors circolati, adesso è arrivata la conferma: la rapper americana Nicki Minaj ha confermato di essere in dolce attesa. Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya ... Leggi su quotidiano

Roma, 20 luglio 2020 – Dopo i tanti rumors circolati, adesso è arrivata la conferma: la rapper americana Nicki Minaj ha confermato di essere in dolce attesa. Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Mar ...

Secondo figlio per Justin Timberlake, primo (in arrivo) per Nicki Minaj

L'annuncio della gravidanza di Nicki Minaj invece è stato dato via social dalla rapper via social, con un'immagine che non ha proprio niente della discrezione con cui Timberlake ha custodito la ...

