Nicki Minaj è incinta: primo figlio per la famosa rapper (Di lunedì 20 luglio 2020) Cicogna in volo per Nicki Minaj. La nota rapper ha annunciato su Instagram – con una serie di foto glamour e stravaganti – di essere in dolce attesa. In realtà si tratta più che di un annuncio di una vera e propria conferma visto che i rumors di una presunta gravidanza circolavano ormai da maggio. … L'articolo Nicki Minaj è incinta: primo figlio per la famosa rapper proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

mtvitalia : Nicki Minaj sarà presto mamma ???? - thebaozilady : Chissà se all'ottavo mese di gravidanza Nicki Minaj avrà più grosso il pancione o il culo - xxlongwayluke : Io che vado a leggere chi è il padre del/la figlio/a di Nicki Minaj: - AndreaSart4 : Nicki Minaj é MADAFACHING INCINTA, quel bambino potrà dire di avere la baddest Madre della storia?? and im here for it - rojaskins : nicki minaj incinta, ma che succede -

