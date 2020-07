Nicki Minaj è incinta: la conferma sui social con una foto (Di lunedì 20 luglio 2020) Nicki Minaj è incinta: da settimane si sospettava che lo fosse, ma un’ora fa è arrivata la conferma grazie ad una serie di scatti Dopo svariati rumors nelle ultime settimane, la conferma è arrivata: Nicki Minaj aspetta il suo primo figlio. Frutto dell’amore di suo marito Kenneth Petty, con cui è sposata dallo scorso anno, la nota rapper ha ufficializzato la dolce attesa con una serie di scatti pubblicati sui social. Lei e Kenneth hanno inoltre una lunga storia alle spalle: innamoratisi da adolescenti e poi persi di vista, si sono ritrovati solo nel 2018. Anche se la conferma è arrivata solo poco fa, la Minaj aveva fatto intendere qualcosa quando su Twitter, rispondendo ad ... Leggi su zon

Cicogna in volo per Nicki Minaj. La nota rapper ha annunciato su Instagram – con una serie di foto glamour e stravaganti – di essere in dolce attesa. In realtà si tratta più che di un annuncio di una ...Alla fine la notizia che tutti i fan avevano di fatto anticipato è arrivata: Nicki Minaj è incinta. A uscire allo scoperto è stata la stessa artista di Trinidad e Tobago, che attraverso la propria ...