Nicki Minaj è incinta (e lo annuncia con questa foto del pancione) (Di lunedì 20 luglio 2020) L’annuncio è arrivato su Instagram, privo di qualsivoglia effetto sorpresa. Ché le voci di una gravidanza seguivano da tempo la regina degli eccessi. «Incinta», si è limitata a scrivere Nicki Minaj nel primo dei tre post dedicati alla maternità. «Amore. Matrimonio. Attesa di un bambino. Sono stracolma di eccitazione e gratitudine. Grazie a tutti per gli auguri», ha compulsato nell’ultimo degli scatti rivelatori, immagini d’autore nelle quali la rapper non ha voluto spogliarsi della propria identità. Leggi su vanityfair

Cicogna in volo per Nicki Minaj. La nota rapper ha annunciato su Instagram – con una serie di foto glamour e stravaganti – di essere in dolce attesa. In realtà si tratta più che di un annuncio di una ...Alla fine la notizia che tutti i fan avevano di fatto anticipato è arrivata: Nicki Minaj è incinta. A uscire allo scoperto è stata la stessa artista di Trinidad e Tobago, che attraverso la propria ...