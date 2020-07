Nel consiglio europeo scoppia la grana Macron-Kurz: «Rispondi al telefono, non ti interessa il negoziato» (Di lunedì 20 luglio 2020) Per far capire il clima che c’è, un po’ da tutti contro tutti, occorre riportare quanto accaduto nella terza, snervante nottata di trattative al consiglio europeo che deve decidere sul Recovery fund, tra Macron e Kurz, presidente francese e cancelliere austriaco. Si è capito che da quelle riunioni si uscirà con un accordo, costi quel che costi. Altrimenti, la riunione non sarebbe stata riaggiornata anche al 20 luglio, ben oltre la scadenza inizialmente prevista per la riunione dei capi di Stato e di governo dell’Unione Europea. Oggi alle 16 si proverà a dare una versione definitiva dell’accordo, con le posizioni di alcuni dei Paesi frugali (tra questi non c’è l’Olanda) che si sarebbe ammorbidita sui compromessi trovati dal presidente del ... Leggi su giornalettismo

