Nel backstage della cover di GQ. Così è nato il futuro (Di lunedì 20 luglio 2020) La prossima cover di GQ è stata possibile facendo un balzo nel futuro. Ecco il racconto di come è andata. Pinewood Studios, trenta chilometri a nord-ovest del centro di Londra: la Hollywood d’Europa. Il Tamigi in lontananza al posto del Pacifico e una lunga strada nella brughiera invece della polverosa autostrada losangelina. Sulla spettacolarità, invece, poche differenze: i James Bond, gli Star Wars, gli Harry Potter, The Hobbit, Full Metal Jacket, Eyes Wide Shut sono nati in questi studi di posa. La lista sarebbe molto più lunga e meriterebbe un pezzo dedicato − gli europei sono molto più bravi a celebrare i miti degli altri che a cementare i propri −, ma è l’ultima aggiunta all’elenco che siamo qui a raccontare: il giornale che avete in mano. Sì, anche ... Leggi su gqitalia

fenjivrainbow : @xpintoo ti regalo anche l’entrata nel backstage, che vuoi di più scusa??? - LucreziaPianta : Cerco biglietti VIP per entrare nel backstage per un qualsiasi concerto di yungblud tappe Inghilterra, Italia e Ame… - Gaja98 : RT @minikiguk: e se nel memories avessimo il backstage di questo momento ahahaha...jk...unless? - gcfko_o : parlate di come non debbano aggiungere scene in cui piangono nei dvd, di come fosse un momento intimo, ma quando ju… - strinjimin_ : RT @yoonstouch: ma perché hanno gli alberi nel backstage (?) -

Ultime Notizie dalla rete : Nel backstage Nel backstage della cover di GQ. Così è nato il futuro GQ Italia Nel backstage della cover di GQ. Così è nato il futuro

Il making of della prossima cover di GQ con Pietro Boselli, realizzata a Londra da Julien Simsäuser e Jonas Hegi, artisti digitali e fondatori di Builders Club La prossima cover di GQ è stata possibil ...

Il folle mondo degli imbranati del rock

Tommy corse nel backstage e provvide a un rammendo d’emergenza con il nastro adesivo. I pantaloni in pelle, soprattutto se indossati senza biancheria intima, possono essere traditori. Ne sa qualcosa ...

Il making of della prossima cover di GQ con Pietro Boselli, realizzata a Londra da Julien Simsäuser e Jonas Hegi, artisti digitali e fondatori di Builders Club La prossima cover di GQ è stata possibil ...Tommy corse nel backstage e provvide a un rammendo d’emergenza con il nastro adesivo. I pantaloni in pelle, soprattutto se indossati senza biancheria intima, possono essere traditori. Ne sa qualcosa ...