Nba, Westbrook supera il covid, Houston lo aspetta a Disney World (Di lunedì 20 luglio 2020) Russell Westbrook è in arrivo a Disney World. La stella di Houston, che la settimana scorsa aveva annunciato di essere positivo al coronavirus e di non essere quindi con la squadra, è stato dichiarato ...

Russell Westbrook è in arrivo a Disney World. La stella di Houston, che la settimana scorsa aveva annunciato di essere positivo al coronavirus e di non essere quindi con la squadra, è stato dichiarato ...Ottime novità in casa Houston Rockets dove, a distanza di dieci giorni dalla ripresa della stagione NBA, il capo allenatore Mike D'Antoni ha comunicato il prossimo arrivo a Orlando di Russell ...