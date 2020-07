NBA – Mario Chalmers vuole tornare nella lega: “sorpreso che ancora nessuna squadra mi abbia contattato” (Di lunedì 20 luglio 2020) Mario Chalmers vuole tornare in NBA, ma l’NBA non sembra interessata a Mario Chalmers. L’ex cestista dei Miami Heat, campione NBA nel 2012 e nel 2013, ha raccontato a ‘The HoopsHype Podcast’ tutto il suo stupore nel non aver ricevuto alcuna offerta dalle franchigie della lega americana: “sono rimasto basito per la penuria di interesse nei miei confronti. Sono un vincente ed ogni squadra necessita di un giocatore esperto ed abituato a vincere. Ho vissuto per molti anni l’essenza dello spogliatoio NBA e mi sono sempre comportato da professionista, ma nessuno sembra essere interessato ad offrirmi un contratto, nemmeno di prova. Questa è la direzione che ha preso la lega; i giovani giocatori ... Leggi su sportfair

