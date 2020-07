NBA – J.J Redick applaude Lonzo Ball: “ha grande potenziale, un giorno sarà All-Star” (Di lunedì 20 luglio 2020) In una recente intervista durante il media day dei New Orleans Pelicans, J.J. Redick ha esaltato le qualità di due giovani talento del roster: Brandon Ingram e Lonzo Ball. Redick ha spiegato che anche Lonzo Ball potrà presto diventare un All-Star seguendo le orme di Ingram invitato quest’anno al weekend delle stelle: “penso che tutti e due hanno fatto un step in avanti. Hanno giocato molto bene durante tutta la stagione. La cosa bella è che non hanno raggiunto ancora il loro potenziale. Sono ancora giovani. Hanno ottime doti atletiche che devono ancora imparare a gestire. Però hanno fatto entrambi bene quest’anno. Basti pensare che Ingram è stato selezionato per far parte dell’All-Star Game. Anche ... Leggi su sportfair

