NBA – Bucks, coach Budenholzer non ha dubbi: “Antetokounmpo MVP in back to back” (Di lunedì 20 luglio 2020) Mike Budenholzer, coach dei Milwaukee Bucks, crede fermamente che Giannis Antetokounmpo meriti di vincere per la seconda volta di fila il titolo di MVP della stagione regolare. Come l’anno scorso con James Harden, quest’anno la concorrenza di LeBron James è piuttosto agguerrita. Ma visti i 29.6 punti e 13.7 rimbalzi di media a partita (entrambi career high) che hanno guidato i Bucks in testa alla Conference, coach Budenholzer crede che non ci siano dubbi sull’assegnazione del titolo: “penso che siano state 64, 65, 66 partite che hanno confermato come Giannis, secondo noi, ha fatto più del dovuto per meritare un nuovo titolo MVP in back-to-back. Quello che fa per noi su entrambi i lati del ... Leggi su sportfair

Nba24Official : #NBA #NBATwitter #FearTheDeer Secondo coach #MikeBudenholzer #GiannisAntetokounmpo meriterebbe ampiamente il second… - fisco24_info : Basket, Nba: Bledsoe, anche io positivo: Play dei Bucks rivela di non essere a Orlando: ma arrivo presto - GruwFrequency : RT @NbaReligion: #NBA #Bucks Eric Bledsoe positivo al CoronaVirus e costretto a lasciare la 'bolla' di Orlando - RaiSport : #Basket, #Nba, #Bledsoe: 'Anche io #positivo' ?? Il play dei #Bucks rivela di non essere a #Orlando: 'Ma arrivo pres… - NbaReligion : #NBA #Bucks Eric Bledsoe positivo al CoronaVirus e costretto a lasciare la 'bolla' di Orlando -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Bucks Bucks a Disney World per l’anello: così Giannis e compagni contano di vincerlo La Gazzetta dello Sport A Disney World ripartenza soft: prime amichevoli accorciate a 40 minuti

L’Nba, secondo quanto anticipa la Associated Press, ha infatti deciso di accorciare la prima delle tre partite di esibizione che ciascuna squadra giocherà nella bolla, tra il 22 e il 28 luglio, antipa ...

NBA - Bucks, Mike Budenholzer: "Giannis Antetokounmpo merita l' MVP back-to-back"

Saranno le prestazioni individuali fino all' 11 marzo a stabilire i titoli individuali per i giocatori che la NBA riserva loro. E sul titolo di MVP della stagione 2019-20 Mike Budenholzer, il tecnico ...

L’Nba, secondo quanto anticipa la Associated Press, ha infatti deciso di accorciare la prima delle tre partite di esibizione che ciascuna squadra giocherà nella bolla, tra il 22 e il 28 luglio, antipa ...Saranno le prestazioni individuali fino all' 11 marzo a stabilire i titoli individuali per i giocatori che la NBA riserva loro. E sul titolo di MVP della stagione 2019-20 Mike Budenholzer, il tecnico ...