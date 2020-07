Nasce la Nazionale del Brasile, il mito verdeoro – 20 luglio 1914 – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 20 luglio 1914 Nasce la Nazionale di calcio del Brasile: un mito a tinte verdeoro che si è aggiudicata cinque edizioni del Mondiale Nasce ufficialmente il 20 luglio 1914 la Nazionale di calcio del Brasile, una delle più gloriose realtà del pallone. In grado di sfornare alcuni dei più grandi talenti di sempre, a partire naturalmente da Pelé. Una selezione, quella verdeoro, capace di qualificarsi a tutte le edizioni del Mondiale, senza saltarne neanche una. E imponendosi nella rassegna iridata per ben cinque volte, primato nell’ambito albo d’oro. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ... Leggi su calcionews24

amnestyitalia : Nasce la Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio - amnestyitalia : Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio: cos'è, chi ne fa parte, che obiettivi ha - ccidenti : RT @InStereotype13: #16luglio 1950, il #Brasile ospita l'#Uruguay in quella che è di fatto la #finale dei #mondiali di casa e giocando sc… - Artlandis : Nelle ricorrenze legate alla #mafia, fatta di italiani dop (autoctoni del nord, quanto del sud), nasce spontaneo il… - AvvMennillo : VOX ITALIA è un movimento politico che nasce per dar voce all'Interesse Nazionale. Il movimento unisce valori di de… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Nazionale Nasce a Rimini il primo circolo nazionale Amici dell’Avanti News Rimini Il FAI – Fondo Ambiente Italiano piange Giulia Maria Crespi, Presidente Onoraria della Fondazione

La scomparsa di Giulia Maria Crespi, fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano segna un momento cruciale nella storia della Fondazione, e vena di infinita tristezza l’animo de ...

Armi europee del futuro: arriva l’italiano “Peoneer”, sintesi fantascientifica tra satelliti e intelligenza artificiale

Siglato il contratto dalla Commissione nell’ambito dell’European Defence Industrial Development Programme. Alla guida di un consorzio multinazionale, la società italiana e-GEOS (Telespazio e Agenzia s ...

La scomparsa di Giulia Maria Crespi, fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano segna un momento cruciale nella storia della Fondazione, e vena di infinita tristezza l’animo de ...Siglato il contratto dalla Commissione nell’ambito dell’European Defence Industrial Development Programme. Alla guida di un consorzio multinazionale, la società italiana e-GEOS (Telespazio e Agenzia s ...