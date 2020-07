Nasce il progetto 'Caserme Verdi', per un Esercito all'avanguardia (Di lunedì 20 luglio 2020) Palermo, 20 lug. (Adnkronos) - Mercoledì 22 luglio alle 15 a Palazzo dei Normanni, sede del Comando Militare dell'Esercito in Sicilia, si terrà il convegno “Caserme Verdi – per un Esercito all'avanguardia in un Paese moderno”. L'importante appuntamento, organizzato nel pieno rispetto delle limitazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, avverrà sotto forma di webinar in triplice collegamento tra Palermo, Roma e Messina. Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, promotore dell'iniziativa a livello nazionale, parteciperà direttamente da Palazzo Esercito in Roma. Da Palermo, ospiti del Comandante Militare dell'Esercito in Sicilia, Generale di Divisione ... Leggi su liberoquotidiano

