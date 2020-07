Napoli, rinnovo Gattuso: spunta la data (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli è ormai da mettere soltanto nero su bianco. I tanti impegni riavvicinati degli azzurri dalla ripresa post-covid però, non hanno permesso al tecnico ed alla società di incontrarsi per chiudere la questione, e così sarà probabilmente fino alla fine del campionato. Secondo quanto scrive in giornata Tuttomercatoweb.com infatti, il momento giusto per la firma dovrebbe arrivare nella settimana del 3 agosto, al termine della Serie A e prima della gara di Champions League contro il Barcellona. Per l’incontro restano da limare soltanto alcuni dettagli (come la scadenza, se 2022 o 2023), ma società ed allenatore stanno già programmando il futuro insieme. L'articolo ... Leggi su anteprima24

