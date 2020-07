Napoli, isole prese d’assalto nel weekend. Il sindaco di Capri: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto nel weekend” (Di lunedì 20 luglio 2020) Boom di turisti a Ischia e Capri nel weekend appena trascorso. Certamente un bene per l’economia delle due isole, ma purché l’afflusso avvenga nel rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale. Le immagini scattate nelle ultime ore agli imbarchi e sui traghetti manifestano, però, l’esatto contrario. Tantissime persone in coda in attesa dell’imbarco … L'articolo Napoli, isole prese d’assalto nel weekend. Il sindaco di Capri: “Mascherine obbligatorie anche all’aperto nel weekend” Leggi su dailynews24

ClaudiaBruno00 : @jdroad Devo dire che, rispetto a Roma, è difficile trovare un bar a Napoli e/o isole del Golfo, che serva un caffè ?? sgradevole. - mizzpaty : RT @Italia: Alla scoperta di Ischia, l'isola del dio sole ?? - middleton____ : Che poi si parla di concerti di artisti stranieri quando in realtá gli stessi artisti Italiani o vanno solo al nord… - cafifal : RT @fanpage: Troppi passeggeri sul traghetto per le isole, multata la compagnia di navigazione - StefaniaFalone : RT @fanpage: Troppi passeggeri sul traghetto per le isole, multata la compagnia di navigazione -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli isole Estate 2020, Napoli e isole del Golfo «Covid free» ma il pienone è un ricordo Il Mattino Procida: cosa fare e vedere

Questa isola può essere raggiunta partendo la Napoli, e per la precisione dal Molo Beverello e da Calata di Massa, da Ischia e da Pozzuoli con aliscafi e traghetti per Procida appartenenti anche alla ...

