Napoli, infortunio Mertens: le condizioni del belga (Di lunedì 20 luglio 2020) Dries Mertens, attaccante del Napoli, è uscito anzitempo dal campo contro l’Udinese Dries Mertens è stato costretto a uscire dal campo al 31′ contro l’Udinese per un infortunio. Il belga ha ricevuto un colpo da Rodrigo Becao che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Attraverso i propri canali social, il Napoli ha comunicato il tipo di infortunio che ha subito Mertens: un trauma contusivo al gluteo destro. Un problema che non dovrebbe tenerlo fuori a lungo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

