Napoli, il candidato della Lega usa l’immagine di De Crescenzo, la famiglia dello scrittore: «Ci dissociamo» (Di lunedì 20 luglio 2020) Polemiche a Napoli, dove Severino Nappi – candidato alle regionali in Campania per la Lega – ha utilizzato un’immagine di e una citazione dello scrittore napoletano Luciano De Crescenzo per un manifesto elettorale del partito. L’ex assessore al Lavoro della giunta di centrodestra di Caldoro dal 2010 al 2015 ha visto la sua bacheca Facebook invasa da commenti e da polemiche per questa scelta. Quel «Napoli, l’ultima speranza dell’umanità» e quella foto non sono piaciuti affatto alla famiglia dello scrittore, i cui membri si sono dissociati comunicando che procederanno presso le sedi competenti. LEGGI ANCHE >>> Qual è ... Leggi su giornalettismo

