Napoli, da oggi riaprono tutti gli ambulatori dell’Ospedale Betania (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDa oggi, lunedì 20 luglio, riaprono tutti gli ambulatori esterni dell’Ospedale Evangelico Betania di Napoli che, così, torna operativo al 100% nelle sue funzionalità e attività dedicate al territorio. Nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19 e del distanziamento sociale, gli utenti dei servizi offerti dall’Ospedale potranno tornare ad effettuare visite specialistiche, di controllo ed esami di laboratorio nonché di tutti i servizi di diagnostica per immagini. Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, gli ambienti occupati dagli ambulatori erano stati destinati temporaneamente all’isolamento dei pazienti con sospetto di contagio e ... Leggi su anteprima24

peppeprovenzano : “È legge dell’universo che non si può far la nostra felicità senza far quella degli altri” (Antonio Genovesi). Og… - MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - AlfredoPedulla : Il nuovo agente di #Osimhen ha rimescolato le carte ha parlato con il #Liverpool e con il #ManchesterUnited. Più co… - DottVicidomini : RT @UdcIta: Oggi pomeriggio a #Napoli Presentazione della lista #Udc Federazione di Centro per le prossime elezioni #Regionali in #Campania… - cicciovettel95 : RT @BI_Italia: Affacciata sul mare scintillante, all’ombra del Vesuvio, #Napoli incarna lo scenario amato ed evocativo della cultura popola… -