Nantes, rilasciato il responsabile per la chiusura della cattedrale (Di lunedì 20 luglio 2020) L’uomo opera come volontario diocesano all’interno della chiesa di Nantes, andata in fiamme sabato. Non verrà avviata alcuna azione giudiziaria nei suoi confronti. Arriva una svolta nelle indagini per il violento incendio, che sabato scorso ha colpito la cattedrale di Nantes. Uno dei principali accusati, almeno in un primo momento, è stato rilasciato dagli inquirenti … L'articolo Nantes, rilasciato il responsabile per la chiusura della cattedrale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

