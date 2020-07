Naike Rivelli Instagram senza veli mentre fa yoga, intreccio di gambe hot: «Fisico da urlo» (Di lunedì 20 luglio 2020) Su Instagram Naike Rivelli torna ad alzare le temperature con uno scatto eccitante che ha fatto venire il capogiro ai suoi numerosi follower. La figlia di Ornella ha pubblicato qualche ora fa uno scatto che la mostra senza veli alle prese con una complicata posizione yoga. Niente di nuovo sotto il sole penserà qualcuno, ma stavolta la 45enne si è superata: la posa è davvero ammiccante. Il gioco di gambe incanta. «Sound Bath and Thai yoga. Massage Workshop!», dice la didascalia che accompagna la foto realizzata a Lerma ligure, come si apprende dal tag. leggi anche l’articolo —> Diletta Leotta single sorridente, vestita di bianco in campo: «Si è raddrizzata pure la ... Leggi su urbanpost

