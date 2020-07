Musumeci: “Gli anni del fascismo hanno avuto tante ombre e tante luci” (Di lunedì 20 luglio 2020) Musumeci: “Il fascismo ha avuto luci ed ombre” Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, nel corso di un evento che si è tenuto a Mascali, in Sicilia, venerdì 27 luglio, ha espresso parole di apprezzamento per il volume “Etna 1928-2018. A 90 anni dall’eruzione e dalla ricostruzione di Mascali”, ricordando come il fascismo abbia beneficiato del ruolo di intelettuali che hanno avuto un ruolo chiave nel diffondere il razionalismo in architettura. Ma la frase con cui ha sintetizzato il suo giudizio sul fascismo sta facendo discutere. “È una storia che va studiata senza pregiudizi, senza preconcetti, sono passati 90 anni, con animo sereno. ... Leggi su tpi

msgelmini : Con la politica dei porti aperti si aprono anche le porte al Covid. Non ce lo possiamo permettere: a fianco di… - webshakeit : Il presidente della Sicilia Musumeci: «Gli anni del fascismo con tante ombre e tante luci» | VIDEO - sottovuoto2 : @sebmes la rappresentazione della PA, chi non fa niente, che si fa in quattro per le tangenti, chi ostacola il lavo… - madipach : RT @marcomoltomale: @fattoquotidiano Ma Musumeci non è quello che da poco ha aumentato gli stipendi ai deputati regionali? Quelli invece la… - infoitinterno : Dopo l'attacco di Musumeci, la dura risposta dei sindacati: come fanno i suoi dirigenti generali a raggiungere gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci “Gli Borsellino: Perilli, 'indelebile simbolo lotta alla mafia' Affaritaliani.it