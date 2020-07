Musso, l'agente: "Pronto per un top club, ma Pozzo lo valuta tanti soldi" (Di lunedì 20 luglio 2020) UDINESE - Vicente Montes, agente di Juan Musso, ha parlato del suo assistito a Radio Marte, esordendo però dalla sfida persa ieri dai bianconeri a Napoli : 'E' un match che racconta la storia dell'... Leggi su corrieredellosport

