Municipio XII, commissione visita impianti Malagrotta (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Questa mattina la commissione Speciale Malagrotta del XII Municipio si e’ recata in visita presso il compendio industriale di Malagrotta. L’incontro, richiesto dalla Presidente della commissione dott.ssa Patrizia Di Luigi ha ricevuto il placet favorevole dell’amministratore giudiziario della E.Giovi Srl dr. Luigi Palumbo. All’incontro hanno partecipato i Consiglieri municipali e la struttura commissariale che attualmente gestisce e presidia il sito industriale di Malagrotta. Scopo della visita e’ stato l’aggiornamento sulla situazione impiantistica e sugli ultimi sviluppi in materia gestionale ed ambientale relativi all’intero sito di Malagrotta, ... Leggi su romadailynews

RosalbaMascaro : @bista92 @virginiaraggi Non ce ne' necessità, basta saper schivare le automobili. Via I.d'Este, Baglioni ecc... da… - magociclo : @virginiaraggi potrebbe dire alla sua presidente del XII Municipio di non raccontare bugie ai cittadini?Da venerdì… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio XII Municipio XII, commissione visita impianti Malagrotta RomaDailyNews Spiagge in città: il Campidoglio punta su yoga e pilates per lanciare i 5 “stabilimenti urbani”

Spazi deputati ad accogliere i romani, dal 29 luglio al 26 settembre, sono previsti a Villa Pamphilj, nel Municipio XII; in via Gina Mazza, all’interno del Parco di Aguzzano, nel Municipio IV. Per il ...

Monteverde, piazza Scotti si rifà il look ma il territorio si solleva: tutti contro la viabilità "da incubo"

Il progetto grillino, da circa 900mila euro, si inserisce nel più ampio quadro del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) di Roma Capitale, che prevede la promozione di pedonalità, isole ambie ...

Spazi deputati ad accogliere i romani, dal 29 luglio al 26 settembre, sono previsti a Villa Pamphilj, nel Municipio XII; in via Gina Mazza, all’interno del Parco di Aguzzano, nel Municipio IV. Per il ...Il progetto grillino, da circa 900mila euro, si inserisce nel più ampio quadro del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) di Roma Capitale, che prevede la promozione di pedonalità, isole ambie ...