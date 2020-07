Multa da 900 euro a una boutique: troppe persone, mancava il gel igienizzante (Di lunedì 20 luglio 2020) Multa salata per una boutique a Forte dei Marmi (Lucca): ricevute due sanzioni, una da 400 e una da 500 euro, a seguito di alcune irregolarità riscontrate durante le regolari operazioni di controllo della polizia municipale. Brutta sorpresa per un negozio di Forte dei Marmi. Sabato mattina gli agenti della polizia municipale hanno elevato prima … L'articolo Multa da 900 euro a una boutique: troppe persone, mancava il gel igienizzante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Multa 900 Multa da 900 euro per aver guidato a 703 chilometri orari. Ma qualcosa non torna ilGiornale.it Come prevenire l’abbandono in auto? L’amnesia dissociativa fa 39 vittime all’anno: al via la prima estate con i dispositivi speciali

Dal 1998 a oggi sono circa 900 i bambini morti per ipertermia (colpo di calore ... anti abbandono per chiunque viaggi in auto con un bambino fino a 4 anni, pena una multa da 83 a 323 euro. L’Italia è ...

Dal 1998 a oggi sono circa 900 i bambini morti per ipertermia (colpo di calore ... anti abbandono per chiunque viaggi in auto con un bambino fino a 4 anni, pena una multa da 83 a 323 euro. L'Italia è ...