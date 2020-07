MOVIOLA – Juventus-Lazio: Bastos con il braccio, Orsato dà rigore al Var VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Bastano pochi minuti di gioco in questo secondo tempo per accendere le polemiche. Nel big match Juventus-Lazio, posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa attaccano e sul tiro di Cristiano Ronaldo deviato da Bastos con il braccio, Orsato viene richiamato al Var perché il tocco con il braccio avviene dentro l’area di rigore. Non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Ronaldo dal dischetto non sbaglia, è 1-0. Leggi su sportface

