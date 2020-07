MOVIOLA Juve Lazio: l’episodio chiave del match (Di lunedì 20 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Juve Lazio L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Juve e Lazio, valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Orsato. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tuttosport : Rigori #Juve, c'erano entrambi: la moviola ?? - junews24com : Moviola Juve-Lazio: gli episodi dubbi del match dello Stadium - - ilbianconerocom : Juve-Lazio, la MOVIOLA LIVE: fischia Orsato - junews24com : Juve-Lazio LIVE: cronaca, moviola, risultato e tabellino del match - - Roberto68943649 : Moviola Inter,che vergogna barella era da espulsione fallo da amministrazione sacrosanto e il tocco su lautaro non… -