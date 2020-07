MotoGP, Marquez: tempi di recupero incerti, migliore ipotesi è ritorno ad agosto (Di lunedì 20 luglio 2020) Marc Marquez attende l’operazione di martedì 21 luglio per conoscere l’entità dell’infortunio e di conseguenza i tempi di recupero. La diagnosi del campione del mondo dopo la caduta al 21esimo giro del GP di Spagna, a Jerez, parla di “Frattura completa del terzo medio dell’omero, anche se non completamente scomposta, con possibile paresi del nervo radiale“. A preoccupare è proprio quest’ultima: l’entità del danno sarà da accertare durante l’intervento che sarà eseguito alla clinica Dexeus di Barcellona dal dottor Xavier Mir. Dopo l’operazione si potrà definire in modo più preciso il ritorno in gara dell’iridato, ma per ora si ipotizza un rientro non prima della gara di Brno, in programma il 9 ... Leggi su sportface

