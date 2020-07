MotoGp, Marc Marquez salta il GP di Andalusia e non verrà sostituito: obiettivo Brno ma preoccupa il nervo radiale (Di lunedì 20 luglio 2020) Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio di Andalusia, il pilota spagnolo come annunciato verrà operato nella giornata di domani dal dottor Mir a Barcellona, per ridurre la frattura all’omero conseguenza della caduta di ieri. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesI membri del box Honda del campione del mondo hanno lasciato Jerez e sono tornati a casa nella mattinata di oggi, fugando tutti i dubbi sulla presenza o meno di Marc Marquez in pista nel prossimo week-end. L’obiettivo è tornare a gareggiare in occasione del GP di Brno in programma il 9 agosto, ma prima bisognerà valutare le condizioni del nervo radiale, al momento sconosciute ai medici. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesQueste le parole del ... Leggi su sportfair

