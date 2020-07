MotoGp, Crutchlow: "Martedì mi opero, domenica vorrei essere in pista" (Di lunedì 20 luglio 2020) JEREZ - ' Il dottor Mir mi opererà al polso Martedì, a Barcellona e tornerò a Jerez venerdì e, si spera, che possa tornare in azione '. Cal Crutchlow parla così dopo la piccola frattura allo scafoide ... Leggi su corrieredellosport

UgoBaroni : RT @RaiSport: #Motomondiale: #Crutchlow si opera domani al polso sinistro Il #pilota britannico della #LCRHonda: 'Spero di essere in pista… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Motomondiale: #Crutchlow si opera domani al polso sinistro Il #pilota britannico della #LCRHonda: 'Spero di essere in pista… - RaiSport : #Motomondiale: #Crutchlow si opera domani al polso sinistro Il #pilota britannico della #LCRHonda: 'Spero di esser… - giorgio26mil : possiamo dire che la @HRC_MotoGP è una moto pericolosa? Negli ultimi anni Pedrosa ha subito tanti infortuni, Crutch… - sportface2016 : #MotoGP, Cal #Crutchlow: 'Mi opero martedì, spero di esserci per la seconda gara a #Jerez' -