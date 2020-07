MotoGp – Braccio ingessato e mascherina, Marc Marquez arrivato a Barcellona per l’operazione: il VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Marc Marquez è arrivato questa mattina a Barcellona, dove domani si sottoporrà all’intervento per la riduzione della frattura all’omero del Braccio destro, subita ieri dopo una caduta avvenuta nel corso del GP di Spagna. Lo spagnolo verrà operato dall’equipe medica del dottor Mir, che si occuperà di inserire una chiodo o una placca nell’osso del campione del mondo, così da permettergli di tornare in pista il prima possibile. Marc è atterrato di buon’ora a Barcellona, con una vistosa ingessatura al Braccio e la mascherina sul viso: ecco le immagini… 🏍@MarcMarquez93 ha arribat a Barcelona per anar directe a ... Leggi su sportfair

