Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’oro alla carriera a Tilda Swinton e Anna Hui (Di lunedì 20 luglio 2020) Leone d’oro alla carriera ad Anna Hui e Tilda Swinton. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia. Venezia – La Mostra del Cinema di Venezia assegnerà il Leone d’oro alla carriera ad Anna Hui e Tilda Swinton. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale a poco più di un mese dall’edizione numero 77 della manifestazione Cinematografica. L’evento è in programma dal 2 al 12 settembre con la pandemia che per il momento non sembra frenare gli organizzatori. Le decisioni finali saranno prese nei ... Leggi su newsmondo

