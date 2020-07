Monza: in fuga nei campi, gli atterra davanti l’elicottero dei carabinieri e lo arrestano | FOTO (Di lunedì 20 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Un uomo che ha tentato la fuga nei prati durante un blitz dei carabinieri in un campo nomadi a Monza è stato arrestato dall’elicottero in volo, il cui pilota lo ha individuato e costretto a fermarsi fino a quando gli è atterrato davanti. C’è un’immagine fortemente significativa che riassume la maxi operazione condotta dai carabinieri … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Monza: in fuga nei campi, gli atterra davanti l’elicottero dei ... Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Monza: in fuga nei campi, gli atterra davanti l'elicottero dei carabinieri e lo arrestano | FOTO -… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Furti con spaccata in aziende di arredamento: Le immagini della banda in fuga. Hanno lanciato la refurtiva per tentare… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Furti con spaccata in aziende di arredamento: Le immagini della banda in fuga. Hanno lanciato la refurtiva per tentare… - laredazzi : RT @chilhavistorai3: Furti con spaccata in aziende di arredamento: Le immagini della banda in fuga. Hanno lanciato la refurtiva per tentare… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Furti con spaccata in aziende di arredamento: Le immagini della banda in fuga. Hanno lanciato la refurtiva per tentare… -