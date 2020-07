Montezemolo: 'Tornerei alla Ferrari, ma ho zero chance' (Di lunedì 20 luglio 2020) L'ex presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, resta innamorato della Ferrari, ma sa bene che è una porta che non si riaprirà. "Tornerei a Maranello a piedi ieri, ma ho zero possibilità", ha ... Leggi su gazzetta

