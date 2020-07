Monster School, il poster ufficiale del film d’animazione in esclusiva (Di lunedì 20 luglio 2020) In esclusiva il poster ufficiale di Monster School, il film di animazione diretto da Leopoldo Aguilar ambientato in una scuola speciale tra genietti... e mostri. Monster School, il film del quale pubblichiamo il poster in esclusiva, è il nuovo titolo animato dai creatori di Nut Job 2 e sarà disponibile grazie a Koch Media dal 21 luglio on demand su Sky, Rakuten TV, Tim Vision, Infinity, Chili e VVVVID. Monster School è una scuola piena di genietti, un luogo speciale dove studiano insieme i "mostri" in matematica e scienze. La convivenza può risultare piuttosto competitiva per una classe di adolescenti ma diventa ancora più avventurosa ... Leggi su movieplayer

