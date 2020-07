Moda capelli estate 2020: tendenze tagli e acconciature (Di lunedì 20 luglio 2020) Moda capelli estate 2020: le tendenze dei tagli e delle acconciature che tornano protagoniste quest’anno. Vediamo tutti i look di tendenza Si sa che nel periodo estivo si riaccende la voglia di cambiare il proprio look. Ma quali sono le tendenze 2020? La Moda capelli estate 2020 predilige tagli corti sbarazzini e capelli di media lunghezza con frange o ciuffi: il pixie cut ed il french bob sono i protagonisti assoluti dell’ultima Moda sfoggiata anche da personaggi famosi. Per quanto riguarda i capelli lunghi, il taglio è quello scalato mentre per le ... Leggi su bloglive

