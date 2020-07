Miwa Energia, Murolo si racconta: “i play off sono l’obiettivo minimo” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Con le trattative in corso e qualche altro tassello da mettere al suo posto, dopo la conferma del rinnovo di Cotena, si racconta il nuovo arrivato Andrea Murolo, play ex Francavilla in Serie C Gold. “sono un play classe ’96 e sono nato ad Agropoli. Ho giocato lì per molti anni facendo tutta la trafila delle giovanili con mio padre che ne era responsabile. L’esperienza che mi ha fatto crescere molto è stata quella in Serie B con il Napoli, una stagione a dir poco soddisfacente.Poi ho girato un po’ in lungo e in largo fino ad arrivare a Francavilla in Serie C Gold. E’ stato un campionato faticoso, tutti sanno che l Gold Puglia è un campionato spaventoso dal punto di vista atletico e ... Leggi su anteprima24

Con le trattative in corso e qualche altro tassello da mettere al suo posto, dopo la conferma del rinnovo di Cotena, si racconta il nuovo arrivato

