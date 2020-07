Misinto: da passione a professione, il sogno di Francesca donna di facili dolciumi (Di lunedì 20 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt La sua passione? Preparare dolci. Il suo sogno: “Trasformarla in professione”. Come? Partendo da una pagina Instagram già molto seguita ed in crescita e con un nome da applausi: “donna di facili dolciumi”. Tutto attaccato, mi raccomando. Francesca Di Leo, 31 anni, racconta: “La passione per la cucina l’ho ereditata dalla mamma e dalle origini … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Misinto: da passione a professione, il sogno di ... Leggi su ilnotiziario

