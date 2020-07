Misiani: soddisfazione per accordo su trasferimenti Stato-Regioni da 2,8 miliardi (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – “Grande soddisfazione per l’intesa raggiunta dal Governo con le Regioni, a cui verranno trasferiti ulteriori 2,8 miliardi a compensazione delle minori entrate”. Lo ha dichiarato il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, in un post su Facebook. “Ci eravamo impegnati a garantire alle Regioni le risorse per le loro funzioni istituzionali, con l’accordo sottoscritto oggi abbiamo concretizzato questo obiettivo – ha spiegato Misiani – Il negoziato è Stato complesso ma lo spirito di leale collaborazione istituzionale con cui è Stato condotto il confronto in sede tecnica e politica ci ha permesso di superare tutte le criticità”. Le risorse che ... Leggi su quifinanza

Dl Rilancio, Cambiamo!: risorse Comuni anche per spese investimento

Roma, 9 lug. (askanews) - "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione del nostro ordine del giorno al dl Rilancio volto a chiarire che l'utilizzo delle risorse straordinarie per i comuni colpiti dal ...

