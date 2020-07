Milano, a 700 inquilini la lettera di sfratto per “riqualificare”: “Qui nessuno è moroso. Le nuove case? Dicono che non potremo permettercele” (Di lunedì 20 luglio 2020) “La riqualificazione di questo spazio non è credibile: in realtà c’è una mira di profitto da parte dei proprietari che diventa speculazione perché danneggia l’interesse di tante famiglie”. Il signor Ugo è uno degli oltre 700 inquilini del complesso di residenziale di via Tolstoj a Milano. Vive qui da 49 anni e a maggio si è ritrovato nella buca una lettera della proprietà Reale Immobili. Oggetto: valorizzazione complesso Tolstoj. “Milano ha avviato un profondo processo di cambiamento”, si legge nell’incipit della missiva, “il complesso nel quale lei abita non potrà più soddisfare queste necessità e richiederà un intervento di rinnovamento nell’ottica di migliorare la qualità ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Milano, a 700 inquilini la lettera di sfratto per “riqualificare”: “Qui nessuno è moroso. Le nuove case? Dicono che… - LuceverdeMilano : ?? Trenord ??Dal 27 giugno è tornata la possibilità di portare la propria bicicletta sui treni ??Circa 700 i treni d… - teresacapitanio : Comprare l’auto nuova a 2.700 euro? Con la rottamazione a Milano si può - oniizip10 : @carlopao86 Ognuno è libero di fare come gli pare, se poi i 30 passeggeri previsti sono disposti a pagare 700 euro… - lillydessi : Comprare l’auto nuova a 2.700 euro? Con la rottamazione a Milano si può - -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 700 Milano, a 700 inquilini la lettera di sfratto per “riqualificare”: “Qui nessuno è moroso Il Fatto Quotidiano Accordo Lombardia-UniMilano per formazione su sistema robotico medicina

Roma, 19 lug. (askanews) - Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano hanno siglato un accordo per lo sviluppo di un percorso formativo altamente innovativo presso il 'Presidio ospedaliero S ...

Case ad affitto concordato, la locanda, il pub e gli orti: ecco il nuovo "quartiere" di Milano

Case, una locanda, un pub, orti e spazi per iniziative pubbliche. Eccola la nuova vita della cascina Boldinasco, l'ex centro agricolo del Gallaratese che si appresta a diventare una sorta di nuovo "qu ...

Roma, 19 lug. (askanews) - Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano hanno siglato un accordo per lo sviluppo di un percorso formativo altamente innovativo presso il 'Presidio ospedaliero S ...Case, una locanda, un pub, orti e spazi per iniziative pubbliche. Eccola la nuova vita della cascina Boldinasco, l'ex centro agricolo del Gallaratese che si appresta a diventare una sorta di nuovo "qu ...