Milan:Braida, Rangnick non conosce l'Italia, io terrei Pioli (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - "Io terrei Pioli, perché conosce il nostro calcio". A qualificare in maniera particolare un'opinione diffusa tra i tifosi del Milan è l'autorevolezza di chi la esprime, l'ex ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Milan, senti #Braida: '#Rangnick non conosce l'Italia, io terrei #Pioli' - salvo0_ : Bravo braida maiale cerca di portare arnolt - PratsTristan : RT @MilanNewsit: Braida: 'Milan, terrei Pioli e Ibra. Rangnick non conosce il calcio italiano' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Milan:Braida, Rangnick non conosce l'Italia, io terrei Pioli L'ex ds: tedesco è un allenatore importante ma è un rischio - MilanLiveIT : ??? #Braida: '#Rangnick allenatore importante ma è un rischio' -