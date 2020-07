Milan, Sacchi su Pioli: “Mi ha stupito. Non pensavo che…” (Di lunedì 20 luglio 2020) La parola ad Arrigo Sacchi.Il leggendario tecnico ex Milan, intervistato da La Gazzetta Dello Sport, ha voluto elogiare Stefano Pioli, attuale coach dei rossoneri, protagonista della risalita dei diavoli dopo una stagione travagliata. Un lavoro quello dell'allenatore ex Lazio che ha riportato fiducia all'ambiente e un gioco spumeggiante che ha colpito l'esperto mister: "Conosco Stefano da tempo, l'ho sempre stimato come un'ottima persona, lo pensavo un tecnico bravo ma non moderno. Oggi non solo possiede valori professionali e umani di altissimo livello, mi sta stupendo per i miglioramenti che è riuscito ad ottenere in pochi mesi dai propri giocatori e per le idee che hanno permesso questa trasformazione (...). Se non rimarrà non avrà problemi a trovare altre panchine: in ogni caso dovrà ... Leggi su mediagol

