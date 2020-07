Milan, Donnarumma: “Sogno di vincere tutto coi rossoneri e il Mondiale con l’Italia” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha svelato di sognare di vincere tutto con i rossoneri, ma soprattutto di voler alzare al cielo la Coppa del Mondo con la maglia azzurra: “Il mio sogno nel cassetto? Voglio diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili con il Milan. Ma la Coppa del Mondo penso che sia il sogno di tutti: quello è il primo anche per me”. E’ un ottimo momento per la squadra rossonera, sicuramente la più in forma dal rientro nel post lockdown: “C’era la voglia di tornare insieme e riprendere quello che avevamo perso. Abbiamo lasciato tanti punti per strada e volevamo assolutamente riprenderli perché il nostro valore non ... Leggi su sportface

